El nuevo campeón de WWE, Jinder Mahal, se presentará esta noche en WWE SmackDown Live EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO para su esperada celebración por consquistar el título máximo de WWE (7:00 p.m. Fox Sporst 3).



Jinder Mahal se convirtió en el segundo luchador hindú en convertirse campeón mundial de WWE (El primero fue Gran Khali) y se espera una gran celebración por tal acontecimiento.



Veremos que tendrá que decir al respecto, Randy Orton tras su caída ante el 'Maharaja' y si le arruina la celebración.



Kevin Owens retuvo el título de los Estados Unidos, pero no de la mejor forma. AJ Styles no pudo retornar al ring y la disputa entre ambos no ha terminado aún.



El comisionado de WWE SmackDown Live, Shane McMahon, también nos adelantará detalles del próximo evento Money in the Bank, que al ganador le dará la oportunidad de una pelea por el título de WWE.



WWE SmackDown Live se llevará a cabo en el Huntington Center de Toledo, Ohio. La transmisión para Latinoamérica estará a cargo de Fox Sport 3 desde las 7:00 p.m. (hora peruana)