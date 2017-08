WWE SummerSlam EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE el más grande evento del verano en los Estados Unidos se llevará a cabo esta noche y en Trome.pe te traeremos los resultados de todas las luchas de esta edición de WWE SummerSlam.



Esta edición de WWE SummerSlam nos traerá como lucha principal el enfrentamiento entre el campeón Universal Brock Lesnar, Samoa Joe, Roman Reigns y Braun Strowman. El resultado, tú lo tendrás EN VIVO en Trome.pe.

El campeón Universal de WWE Brock Lesnar podría perder su cinturón esta noche en SummerSlam, ya que no es necesario que ninguno de los contendientes consiga la cuenta de tres sobre él, para arrebatarle el cinturón.



Otro cinturón podría cambiar de manos en WWE SummerSlam, ya que Jinder Mahal expondrá su título ante la superestrella nipona Shinsuke Nakamura, que tendrá a todo el público a su favor.



En otra lucha que concitará la atención en WWE SummerSlam, el campeón de los Estados Unidos defenderá su título ante Kevin Owens, con la participación especial de Shane McMahon como árbitro.



Lo exintegrantes de The Shield, Dean Ambrose y Seth Rollins volverán a hacer equipo, esta vez frente a los campeones en pareja de Monday Night RAW, Sheamus y Cesaro.



Otros combates muy esperados en WWE SummerSlam, son los que protagonizarán John Cena y Baron Corbin, además, de Randy Orton y Rusev.



En el Kickoff de WWE SummerSlam, Neville recuperó el título de los cruceros ante Akira Tozawa, mientras que The Usos despojaron a The New Day de los cinturones en pareja de WWE SmackDown Live.



WWE SummerSlam se llevará a cabo esta noche en el Barclays Center de Brooklyn, New York, y será transmitido para toda Latinoamérica por Fox Action y WWE Network.