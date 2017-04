El Superstars Shake-Up o cambio de luchadores en WWE comenzó anoche en Monday Night RAW. El campeón intercontinental Dean Ambrose y Bray Wyatt fueron algunos de luchadores que anunciaron su cambio a la marca roja y hoy en WWE SmackDown Live conoceremos, que superestrellas llegan al programa de la marca azul (7:00 p.m. Fox Sports 3).



Aunque no hay nada confirmado se especula que el campeón de los Estados Unidos Kevin Owens, The New Day, Charlotte, Sasha Banks y Chris Jericho serían algunas de las superestrellas que llegarían a SmackDown Live.



También sabremos que tiene que decir el campeón de WWE Randy Orton sobre la partida del 'Devorador de Mundos' Bray Wyatt a Monday Night RAW. Recordemos que Bray tiene una lucha pendiente con Orton en WWE Payback



Esta noche también Los Usos se medirán a American Alpha en un nuevo encuentro por los títulos en pareja de WWE SmackDown Live.





También está pendiente el debut (luchando) de la superestrella japonesa, el excampeón de NXT Shinsuke Nakamura. Todo esto podrá ser visto hoy a partir de las 7 de la noche (hora peruana) en WWE SmackDown Live, a través de Fox Sports 3.