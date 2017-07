WWE: ¿The Shied se reúne? Seth Rollins ayudó a Dean Ambrose [VIDEO]

Como en los tiempos de The Shield, Seth Rollins salió a ayudar a Dean Ambrose, cuando era atacado por The Miz, Bo Dallas y Curtis Axel, en WWE Monday Night RAW.



The Miz realizó su premiación 'Mizzie' y entregó los miembros de su equipo. En ese momento saltó a la escena Dean Ambrose decidió a vengar su derrota en WWE Freat Balls of Fire.



Ambrose fue superado por los tres rivales, quienes lo atacaron sin ninguna piedad, pero apareció Seth Rollins a defender a su excompañero de The Shield.

Con ayuda de Seth Rollins, Dean Ambrose se libró de The Miz y sus compañeros, para así terminar el segmento.



Pero si alguien pensaba que este acto significaba una posible unión entre Seth Rollins y Dean Ambrose en WWE, 'el lunático' se encargó de descartar esto, al afirmar que no confiaba para nada en 'El Arquitecto'.