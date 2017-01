Terminada la transmisión de la pasada edición de WWE Monday Night RAW, Chris Jericho celebraba la conquista del título de los Estados Unidos, junto a su mejor amigo Kevin Owens, pero The Undertaker apareció en escena y les aguó la fiesta.



The Undertaker sorprendió al público que llegó al Smoothie King Center de New Orleans, con su sorpresiva aparición, ya que la transmisión de RAW había terminado.



'El hombre muerto' subió al ring en claro desafío a los campeones de los Estados Unidos y WWE Universal. De inmediato Owens empujó a Jericho, pero The Undertaker lo cogió con una 'garra de ultratumba.'

'Y2J' fue 'destruido' en pocos segundos. Kevin Owens intentó atacar al 'Deadman', pero también fue atrapado y terminado con otra poderosa garra.



The Undertaker es uno de los favoritos para ganar el Royal Rumble del domingo 29 de enero. Los fanáticos quieren verlo triunfar y pelear por el titulo mundial en la lucha principal de Wrestlemania.