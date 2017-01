WWE: The Undertaker y Shawn Michael regresarán a Monday Night RAW

Quedó confirmado. The Undertaker y Shawn Michael, dos leyendas de la WWE, estarán de vuelta en Monday Night RAW, el próximo lunes, semanas antes del esperado evento WWE Royal Rumble.



Según algunas especulaciones, The Undertaker anunciará que también competirá en la batalla real de 30 luchadores, sin embargo ello aún no ha sido confirmado.



La avanzada edad de The Undertaker (51 años) sería el principal impedimento para ver al 'Deadman' luchar contra otros peleadores o salir por encima de la tercera cuerda.



Shawn Michael realizará una aparición especial para promocionar el WWE Royal Rumble. Él no entraría de ninguna manera a la lucha de los 30 peleadores.



Recordemos que estrellas como Goldberg, Brock Lesnar y Chris Jericho han confirmado su presencia en la batalla real. The Undertaker sería una verdadera amenaza para ellos.