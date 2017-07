Yordy Reyna marcó golazo de 'palomita' y dio triunfo al Vancouver Whitecaps ante equipo de Pirlo y Villa [VIDEO]

Yordy Reyna marcó golazo de 'palomita' en triunfo 3-2 del Vancouver Whitecaps ante el cuadro de su compatriota Alexander Callens, el New York City, donde también juegan las estrellas mundiales Andrea Pirlo y David Villa.



Yordy Reyna, que había ingresado en el minuto 65, puso el gol de la victoria del Vancouver Whitecaps de la MLS (Estados Unidos) a los 88' de la parte final. El ex delantero de Alianza Lima anotó de 'palomita' tras gran centro desde el borde derecho del campo.



Sin duda, una gran ejecución de Yordy Reyna en el área del New York City. El peruano celebró al estilo Balotelli, mostrando su trabajado cuerpo al público. ¿Se olvidó de la garrotera?



Por otro lado, Alexander Callens jugó los 90 minutos del New York City junto al italiano Andrea Pirlo y al español David Villa.