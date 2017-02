Yordy Reyna quiso hacer ruleta de Zinedine Zidane y terminó lesionado [VIDEO]

Yordy Reyna, delantero de Vancouver Whitecaps, no pudo lucirse en el duelo amistoso ante Portland Timbers. El ex Alianza Lima quiso realizar una pirueta y salió leisonado en el minuto 83 del partido.



Yordy Reyna había tenido un gran debut con su nuevo club en Canadá el Vancouver Whitecaps el pasado fin de semana. Sin embargo, ante Portland Timbers, la historia no pudo tener final feliz. El futbolista peruano estará fuera de las canchas hasta nuevo aviso.



Todo pasó cuando Yordy Reyna quiso emular la ruleta de Zinedine Zidane en el Vancouver Whitecaps vs. Portland Timbers. Un duro choque de piernas hizo caer al suelo al jugador nacional y ya no pudo continuar el partido.



Como se puede ver en las imágenes, Yordy Reyna se retuerce de dolor y es ayudado por uno de sus compañeros para salir del terreno de juego. Igual, su equipo el Vancouver Whitecaps, perdió por 2-1 ante Portland Timbers y cerró así su pretemporada.