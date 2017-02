YouTube y Facebook culpables en suspensión de clásico brasileño [VIDEO]

YouTube y Facebook las dos plataformas más seguidas por los fanáticos del fútbol mundial fueron las responsables que uno de los clásicos más importantes de Brasil entre Coritiba y Atlético Paranaense fuera suspendido con los dos equipos dentro de la cancha.



La Federación Paranaense, prohibió a los dos clubes la transmisión del partido por YouTube, algo que ambas instituciones no aceptaron y condenaron porque aseguran que no existe una legislación que les prohíba trasmitir el partido por esta vía o a través de sus cuentas en Facebook.



Ambos clubes explicaron que la Federación Paranaense no tiene los derechos comprados para las transmisiones vía web. Por ese motivo ahora irán a la Justicia de Brasil para reclamar por lo que consideran un "abuso".





Clásico de Curitiba suspendido por Facebook y YouTube

"No hay regulación que nos impida transmitir por YouTube o Facebook nuestros partidos. Los departamentos jurídicos de ambos clubes están trabajando en el tema y tomaremos todas las medidas posibles para demostrar que lo que hizo la Federación Paranaense es una vergüenza", dijo Mário Celso Petraglia, presidente de Atlético Paranaense.



Como no hay antecedentes al respecto, en Brasil hay una enorme expectativa por saber cómo puede terminar esta historia: ¿Habrá descuento de puntos? ¿De ahora en más los clubes podrán televisar sus partidos por la web?