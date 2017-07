Para no creerlo. 4 futbolistas del Sport Club Gaúcho, de la tercera división del campeonato regional del estado de Río Grande do Sul, se grabaron masturbándose en los vestuarios de la institución deportiva, informaron hoy los medios locales. ¡Qué fuerte!



Las imágenes, que empezaron a circular en internet, han indignado a los directivos del cuadro brasileño. "Cuando apreté el play, ya lo eliminé, me pareció asqueroso", dijo el presidente del club Gilmar Rosso al diario "Zero Hora".



Al parecer, uno de los jugadores masturbó a dos de sus compañeros, mientras que el cuarto implicado filmó la escena con su teléfono. Tras esto, el Sport Club Gaúcho rescindió sus contratos de manera inmediata.



El desenlace fue rechazado por los hinchas, quienes calificaron de homofobia. "Lo que hubo fue un acto de indisciplina. Desde el inicio de la temporada, todos sabían que no podrían envolver el Gaúcho en imágenes y vídeos sin autorización de la directiva. Si el vídeo tuviera carácter heterosexual, la misma decisión sería tomada", respondió tajante el directivo.