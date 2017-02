YouTube: Mira la increíble reacción de este equipo por un penal mal cobrado [VIDEO]

Protesta vía YouTube. Jugar de visita siempre es difícil , pero mucho más cuando el árbitro te inclina la cancha. Esto fue lo que no soportaron los jugadores del Long An, de Vietnam, quienes tuvieron una reacción que ha sorprendido al mundo entero.



Corría el minuto 34 del segundo tiempo. El marcador iba 2-2 y un balón aéreo genera roce entre los zagueros de Long An, equipo visitante y los delanteros Ho Chi Minh City, sin embargo no hubo ninguna falta dentro del área, pero al juez del partido no le importó ese detalle y sancionó penal a favor de los dueños de casa.



Indignados por la 'injusticia' cometida por el árbitro y pese a la posibilidad de perder este partido los futbolistas decidieron dejar de jugar. Se dejaron convertir tres goles más y así poner en evidencia el más arbitraje que padecieron y ponerlo en evidencia en un video de Youtube que ya alcanza las 9 mil visitas.



El jugador argentino Víctor Ormazábal, pateó el penal ante un arquero que estuvo parado en uno de los palos y luego obligado por el árbitro se ubicó en el medio del arco, pero al instante le dio la espalda a la jugada. Luego del gol los hombres de Long An le dieron la pelota nuevamente a los rivales, que avanzaron sin resistencia dos veces para convertir un par de tantos y sellar un insólito 5-2.