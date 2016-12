Zlatan Ibrahimovic entrena hasta en Navidad, pero en el hielo [VIDEO]

Zlatan Ibrahimovic no cree en nada. El sueco aprovechó la nieve y se animó a hacer ejercicios en paños menores. Sin duda, el delantero del Manchester United no deja de sorprender con sus actitudes frente a una cámara.



Zlatan Ibrahimovic no solo se caracteriza por su gran capacidad goleadora en los campos de fútbol, sino también por su ego a la hora de declarar ante la prensa.



Esta vez, el sueco no dejó alguna polémica frase, sino más bien un video en su cuenta oficial de Instagram donde aparece haciendo un muñeco de nieve, y hasta abdominales.



Y como si fuera poco, Zlatan Ibrahimovic aparece prácticamente sin ropa en este clip sobre la nieve. ¿Con qué nos sorprenderá la próxima vez el sueco?