Zlatan Ibrahimovic: Hincha le ofreció a su esposa y así reaccionó el jugador de Manchester [VIDEO]

La curiosidades en el fútbol no dejan de sorprendernos. En la celebración del título del Manchester United, un aficionado tuvo peculiar pedido para el futbolista Zlatan Ibrahimovic. ¿Cuál fue la reacción del delantero sueco?



Zlatan Ibrahimovic, que no pudo disputar la final de la Europa League con el Manchester United por lesión, jamás imaginó lo que este fanático le pediría desde una de las tribunas del recinto deportivo.



El hombre ofreció darle a su esposa si Zlatan Ibrahimovic se queda en Manchester United. Esto por la importancia que tuvo futbolista en la brillante campaña de los 'diablos rojos' en la Europa League. ¡Qué locura!



Zlatan Ibrahimovic no dejó pasar esto y se tomó una foto con el mensaje, que estaba escrito sobre una banderola. Sin duda, el sueco es querido por sus seguidores.