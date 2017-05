10 actores antes y después de perder su sexy cabellera [FOTOS]

Para muchos es importante lucir una hermosa y cuidada cabellera. Se trata de una característica estética que nos brinda seguridad y confianza. ¿Pero qué pasa cuando el pelo se empieza a caer? Y peor aún. ¡Eres una estrella de Hollywood! Es decir, alguien que trabaja mucho con su imagen.



Sí, la situación puede traer algunos problemas, porque es bien sabido que los famosos cuidan su imagen al detalle. Y no solo "por verse bien", sino porque muchos rentabilizan su imagen protagonizando campañas publicitarias, como es el caso de David Beckham y Antonio Banderas, entre otros.



Algunos puede recurrir a tratamientos médicos para que el pelo no desaparezca del todo. Otros, sin embargo, optan por no preocuparse demasiado, y prefieren raparse la cabeza por completo. Esto ocurre generalmente en los hombres, pues en ellos la calvicie es más común.



Se dice que el 55% de la población masculina llegará a perder su cabello en algún momento de la vida.



¿Y quién dice que la calvicie es terrible y nada sexy? Ahí tenemos a Vin Diesel o Dwayne Johnson, quienes no siempre fueron calvos, y que en la actualidad, gozan de gran popularidad pese a no tener una hermosa cabellera. Es más, en algunos casos, la calvicie parece haberles favorecido.