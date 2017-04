13 Reasons Why: ¿Cuánto cuesta el libro ‘Por 13 razones’ de Jay Asher en Perú y dónde lo venden?

La serie del momento, aunque algunos no la quieran o ya se hartaron, es ’13 Reasons Why’. Esta historia de la adolescente que menciona las razones que la llevaron a suicidarse no es original de Netflix. Como se ha mencionado, está basada en el libro de Jay Asher.

El libro, para los interesados, ya se encuentra en algunas librerías del Perú. En Crisol se está vendiendo el libro a 65 soles. En Distribuidora Inca también se puede conseguir el libro aunque no nos han mencionado el precio.

En la librería El Virrey y Librería Sur no se está vendiendo el libro por el momento. En la página web de Ibero Librería tampoco se ve a la venta ‘Por trece razones’ de Jay Asher (’13 Reasons Why’). Por otro lado, en páginas como Mercado libre o Ebay aparecen distintos precios pero hay un costo de envío extra.



