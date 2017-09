Korina Rivadeneira se queda en el Perú, luego que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado el recurso de amparo que su defensa presentó para evitar que sea expulsada, como se especificaba en la resolución de Migraciones con fecha 23 de junio.



El 21 de agosto, la juez Rocío del Pilar Rabines Briceño emitió esta sentencia a favor de la venezolana, que lleva tres meses en la clandestinidad.



Además, en recientes declaraciones, su esposo Mario Hart, con quien se casó en Huaral el 21 de abril, comentó que ‘estaban actuando de acuerdo a ley’ y ‘esperando’.



La doctora Katty Cachay, confirmó que Korina permanecerá en nuestro país.



Abogada, Korina ya no será expulsada...

Sí, es confirmada la noticia. No puedo dar muchos alcances. Sé que la sentencia salió favorable para Korina, estoy esperando una información que recién tendré mañana, pero todo salió como esperábamos (el estudio Warthon).



¿Este es el recurso de amparo que presentaron por la segunda resolución que emitió Migraciones, donde se ordenaba su salida del país?

Así es, esta sentencia declara nulo todo el proceso.



¡Korina Rivadeneira se queda en Perú!

¿Eso quiere decir que la calidad migratoria de Korina es de turista?

Ahorita es de trabajadora y debe renovar su carné. De turista no, porque le cancelaron el carné de extranjería.



¿Esto significa que en este momento ella puede transitar libremente por el país?

Eso es lo que podría confirmar mañana (hoy), cuando pueda ver la resolución, solo he visto la sentencia por el sistema.

Pero si esta sentencia declara el proceso nulo, ¿ella se queda?

Sí, esa es la repuesta, se queda en el Perú. A partir del lunes daremos declaraciones formales.



¿Con ella?

No lo sé. Korina está pasando por un proceso de depresión bastante complicado, no sé si se sienta apta para dar declaraciones. Necesita recuperarse porque este ha sido un daño psicológico tremendo para ella.



Al cierre de esta edición, Korina Rivadeneira dejó un mensaje en Instagram: ‘Dios, escuchaste mis súplicas, no podía soportar un día más, tú lo sabes’. Mario Hart hizo lo mismo y posteó: ‘Libres mi amor. Libres, te amo. Gracias por ser tan fuerte, te amo’.(C. Chévez)