Acusan a hijo de Melcochita de robarle a su papá [VIDEO]

Un nuevo escándalo aparece en la vida de ‘Melcochita’, pues sus hijas Susan y Yesenia Villanueva acusan a su hermano Pablo de haberse apropiado de más de 60 mil soles, tras realizar una colecta para ayudar al cómico después del accidente que ocasionó en Trujillo.



“Que salga y dé la cara, tiene que decir cuál ha sido el destino del dinero, que sea consciente y lo devuelva, debe pensar en las niñas”, dijo Yesenia.



En tanto, Susan hizo una recopilación del dinero que, supuestamente, habría cobrado su hermano Pablo.



“Hizo una colecta para mi papá y varios amigos lo apoyaron. Damián Ode y Omar Macchi recaudaron 20 mil soles, la Telefónica 9 mil dólares, una radio dos mil soles y 15 mil soles de un canal de televisión y toda esa plata se hizo humo, la cobró Pablo”, afirmó Susan.



Al hacerse pública esta situación, ‘Melcochita’ ha preferido guardar silencio y dedicarse a trabajar.



“No voy a negar nada y tampoco quiero problemas. Han sucedido cosas, han agarrado cosas, pero mejor averigüen”, comentó.



TODO ES MENTIRA



En tanto, Pablo Jr. negó las acusaciones y dijo que sigue siendo el mánager de su padre.



“Todo es mentira, ellas me tienen cólera, ninguna tiene credibilidad y no saben lo que dicen. Estoy tranquilo, no me preocupa lo que hablen. Además, nunca he dejado de trabajar con mi padre, solo por el accidente bajó el trabajo, pero hay muchos proyectos pendientes”, afirmó. (E.Castillo)