Adri Vainilla: Reportera de La Noche es Mía menosprecia a asesora de imagen Aneth Style EN VIVO[VIDEO]

¡Qué fuerte! En el reality de canto de La Noche es Mía, La voz de La Noche es Mía, se vivió un tenso momento entre la reportera Adri Vainilla y la asesora de imagen Aneth Style ¿Qué fue lo que se dijeron ambas figuras televisivas?



El problema se produjo tras la presentación de Adri Vainilla en el reality de canto. La joven cantó "La Tombola" de Marisol en su particular estilo, incluso confesó en medio de su interpretación que se había olvidado la letra.



Cuando Aneth Style, miembro del jurado del reality, tuvo que calificar la presentación de Adri Vainilla, se burló del traje de la reportera. "Yo me he quedado un poco en shock, cariño, las sorpresitas de las piñatas no se desenvuelven. Un poquito más de esfuerzo", empezó la asesora de imagen.



Aneth Style continuó haciendo comentarios irónicos sobre el atuendo de Adri Vainilla. "La falda a la señorita le quedaba corta, por eso es que el jurado que está en la parte de atrás ha visto más de lo necesario", indicó la asesora de imagen.



Adri Vainilla fue criticada por su atuendo

Adri Vainilla le respondió a Aneth Style y le dijo que no le importaba lo que opinaba sobre ella porque no la conocía. "No importa lo que digas, no te preocupes, no sé quién eres", dijo la reportera, quien se río de inmediato.



La asesora de imagen se mostró mortificada por el comentario de Adri Vainilla y respondió. "Es obvio, la señorita y yo no tenemos los mismos círculos, no compramos en las mismas tiendas", dijo Aneth Style.



Adri Vainilla contraataco e indicó que ella no compraba en Saga Falabella. La asesora de imagen se quedó con la boca abierta tras el comentario de la reportera de La Noche es Mía. "Al departamento comercial no le va a agradar eso que has dicho", le dijo Carlos Galdós a la joven.



Adri Vainilla fue calificada con 10 puntos. Cuatro puntos fueron otorgados por el empresario Chelin, los otros cuatro por el cantante Jimmy Sante y por último, Aneth Style sólo le dio dos puntos.

Adri Vainilla critica a asesora de imagen