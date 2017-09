Adri Vainilla se emociona por triunfo peruano e intenta besar a camarógrafo, pero todo sale mal [VIDEO]

El triunfo de Perú frente a Ecuador emocionó a todo el país. Las figuras de la televisión no fueron la excepción, la reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, es un ejemplo de la alegría que embargó a los hinchas.



Adri Vainilla gritó los goles de Perú en La Plaza Mayor. Tanta fue su emoción que intentó besar a su camarógrafo, pero no espero que el joven la rechazará. "Nadie me me había choteado tan feo", escribió la reportera de La Noche es Mía en Instagram.



Adri Vainilla, quien es reconocido por no sentir vergüenza y su irónico sentido del humor, publicó el video del roche que le hizo camarógrafo en su Instagram. La grabación tiene 3.000 reproducciones y promete convertirse en viral.



En una hora en LA NOCHE ES MIA!!! con la previa y la crónica del partido y baile en vivo! VAMOS PERÚ!!! GOOOOOOL!!!

"Por la emoción entré en trance y casi me chapo a mi camarógrafo y se me escapo ¡Rayos! nunca me habían choteado tan feo.😠😂❤ nadie se dió cuenta cuando vieron la notaaaa les apuestoooo", escribió Adri Vainilla en Instagram. Sus fans celebran hazaña de la reportera.



Los seguidores de Adri Vainilla se ríen de la actitud de la reportera. Sus fans afirman que falta más gente como la también cantante en televisión. La joven se mostró emocionada y gritó los goles de Perú.



Perú ganó 2-1 a Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito por la jornada 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. La blanquirroja se metió en zona de clasificación y sueña con ir al Mundial gracias a los golazos de Edison Flores y Paolo Hurtado.

