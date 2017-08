Adri Vainilla se luce en bikini en la playa y enloquece a todos [VIDEO Y FOTOS] 

La reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, se fue a pasar un día de playa en Cerro Azul. La joven lució un sexy bikini y llevó a pasear su lunar, su presencia enloqueció a más de uno, como se puede ver en las fotos de la cantante.



La publicación de Adri Vainilla obtuvo 1.323 me gusta. En la imagen se ve en primer plano el trasero de la reportera de La Noche es Mía, atrás de ella se encuentran dos sujetos mirando a la cantante con deseo.



Adri Vainilla cuenta en Instagram que se siente muy observada debido al lunar de su trasero. "Con un lunar como este ¿Cómo se supone que uno puede caminar tranquila en un día de playa? ¿Nadie se había puesto a pensar nunca en el roche que he pasado toda mi vida no?", relata la cantante en la mencionada red social.



Adri Vainilla recibe comentarios que elogian su figura en Instagram. La reportera de la Noche es Mía tiene 73 mil seguidores en la mencionada red social, ellos son fans de las fotos eróticas que publica la sexy reportera.

Con un lunar como este, cómo se supone que uno puede caminar tranquila en un día de playa? ⛱🤔🌊 Nadie se había puesto a pensar nunca en el roche que he pasado toda mi vida no?🙈😿 Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 1:33 PDT

Los bikinis son una obsesión para mi.💅 Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 8:37 PDT