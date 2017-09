Adri Vainilla: confesiones de una 'niña buena' que juega a ser 'mala' [ENTREVISTA]

Loca pero romántica. Antisocial pero muy femenina. Exhibicionista pero no una chica fácil. Así se define Adriana Cebrián Vargas, o como todo el mundo la conoce en la escena nacional: la polémica 'Adri Vainilla'.



Hace cuatro años ya escribía en un blog llamado 'Cémsúrame' en un conocido diario local y cuando aún no llegaba a la mayoría de edad, intentó ser una estrella del punk. Pese a ello, la popularidad tocó su puerta cuando decidió convertirse en la reportera más atrevida de la TV en el programa 'La noche es mía'.



La ‘chica punk’, como la llama Carlos Galdós, se ha ido ‘descubriendo’ de a pocos en la pantalla y lo hace también en esta entrevista de alto voltaje. La chica ‘buena’ que juega a ser ‘mala’ se desnuda por completo, sin filtros y sin tapujos. Ella es ‘Adri Vainilla’ y no le importa lo que pienses de ella.

adri vainilla

¿Cómo nace ‘Adri Vainilla’ a la escena pública?

Cuando estaba en el colegio abrí un blog que se llamaba ‘Fotolog’, subía mis fotos y escribía. Después entré a un grupo que se llamaba ‘Pestaña’ donde hacía ‘electropop’ que le llamábamos ‘electro estupidez’ porque no era un pop comercial, en lo absoluto, era ‘under’. Hacíamos una locura en el escenario, era más performance, allí se enriqueció más mi personaje.



¿Las fotos que publicabas antes eran tan picantes como las que te tomas ahora?

Mis fotos eran totalmente egocéntricas como las de ahora. Las fotos me las tomaba con cámara web. Algunas en calzón, pero no tanto como ahora. Ahora tienes un celular y la pones debajo de la falda y ya, yo misma me tomaba las fotos.



En esa época también te llovían las críticas...

Toda la vida conviví con las críticas. Desde que se empezó a formar mi personalidad, siempre fui una cosa media extraña.



¿Cómo definirías tu personaje? ¿Son dos personas diferentes Adriana Cebrián y 'Adri Vainilla'?

No es que seamos totalmente diferentes. Yo soy así. Cualquier personaje que haga, hasta el de ‘Annabelle’, tiene algo de mí. Creo que ‘Adri Vainilla’ es parte de Adriana Cebrian pero Adiana Cebrian no es solo 'Adri Vainilla', tengo cosas que no hago públicas, que la gente no conoce de mí y que no conocerá.

¿Tu familia cómo toma su sobreexposición mediática?

El cambio fue progresivo. Antes sólo conocían mi blog erótico y mis fotos, ahora me pueden ver en otros personajes. (Mi familia) está más tranquila porque ya no me encasillan como ‘la calata’. Hay muchos prejuicios. Cuando te expones así, la gente cree que soy ‘fácil’. Lo hago (mostrar su cuerpo) porque me gusta hacerlo, no porque lo necesito. Las críticas siempre están. Es peligroso, no sabes hasta qué punto pueden hacerte daño, por los prejuicios y tabúes que hay.



Lo único que me afectó en realidad fue lo del video ‘porno’ que me inventaron (...) eso llegó hasta mi familia. Me super afectó pero ahora las críticas ya no me interesan.



¿Cómo es Adriana Cebrián cuando llega a casa cansada del trabajo?

Soy bien antisocial, eso quizá hace que no tenga tantos filtros, no los desarrollé. No es que me veas con mi grupo de ‘amiguitas’ tomándome un café. Me encanta estar con mi familia, pero luego me encierro en mi cuarto y no quiero ver a nadie. Me pongo a escuchar música, es la segunda cosa que me gusta hacer luego de actuar. Luego pienso en que hacer al día siguiente. Nunca paro de trabajar.



¿Qué música escuchas? ¿Punk?

Mi onda ‘punk’ es un poco más por la actitud. Me encanta el punk, todo lo electrónico, el techno, todo lo ochentero. Sé de todo tipo de música, pero me identifico más con estos géneros.

¿Esta ‘actitud Adri Vainilla’ te complica a la hora de tener pareja?

Siempre se me ha complicado (...) pero nunca voy a cambiar, así lo quieran. Celos siempre van a ver, aunque no lo digan. Para mí la tele es un mundo difícil. Estoy super estresada y soy muy susceptible. El apoyo es importante. No sé si haya cambiado mucho, ya se sabe que estoy loca. Soy bien radical, bien antisocial o recontra desenfadada. No hay intermedios.

A VECES LA NOCHE NO ES TAN SUYA



Reviso tu Instagram e imagino que te deben llegar mensajes de alto calibre. ¿Qué ha sido lo más fuerte que te han escrito?

Me choca de una manera global. Las mismas mujeres me dicen ‘si te pones así, estás provocando’, es como si todo lo que yo hiciera estuviera alrededor de lo que dicen los hombres, eso no es mi responsabilidad. Las mujeres me dicen ‘perra’ y ellas no saben como es mi vida. No soy promiscua, no creo que sí decida serlo esté mal, pero no lo soy. Yo no uso ese término, nunca le diría eso a una mujer, me parece terrible. Las mismas mujeres no se dan cuenta cuando son machistas.

Y a los que te critican por tu físico ¿qué les dirías?

A veces me dicen que ‘no tengo tetas’, las propias mujeres. Si me estás diciendo que me muestro como un ‘objeto sexual’...¿qué te importa si no tengo tetas, si para ti eso está mal? ¿Debería tener tetas para gustarle a los hombres? Pero a mí no me interesa gustarle a los hombres. Yo estoy como quiero estar. Me gusta ‘calatearme’ y vestirme así porque me gusta verme femenina. Si a ti no te gusta, todo bien.

¿Te sientes agredida?

“Me mandan ‘dick pics’ y me dicen ‘si tu subes fotos desnuda...porque yo no te puedo mandar cosas’. Yo no lo hago personal, es mi Instagram. Si tú quieres sube lo que te da la gana en el tuyo. Es una falta de respeto, es agresivo. Lo que yo hago no es agresivo. Si tu estas acá (en su perfil) es porque quieres. Me encanta que me escriban que estoy loca, que me digan que salgo linda pero no me gusta que me falten el respeto o que me digan cosas sexuales, fuertes, o que estoy horrible. Eso no tengo porque aceptarlo.

¿No sientes que invades a las personas en la calle cuándo quieres hacerle preguntas incómodas? A veces se sienten atacados.



Probablemente sí los invada un poco, pero es porque quiero generar un cambio, es parte de la provocación. Quiero ver la reacción. Si le he faltado el respeto a alguien, ‘sorry’. Recuerdo que le pregunté a una señora cuando fue su primera vez, se molestó y dijo que le falté el respeto. Para mí, no fue así. Ella sí me faltó el respeto. Me dijo que, por mi vestimenta, era una 'tal por cual'. Los hombres son los que más me respetan en las calles.

LA OTRA ADRI VAINILLA



¿Es realmente ‘Adri Vainilla’ una experta en el tema sexual? Presumes serlo.

Me encanta todo el tema del eros, de la sexualidad y el amor. Tener buen sexo es hacer el amor. Mis amigas, mi familia, mi mamá, mi hermana, siempre me piden consejos. No tengo un conocimiento científico, pero creo ser experta de alguna manera.



¿Hay algo de ‘Adri Vainilla’ que jamás conoceremos?

Me guardo todo mi romanticismo, mi sensibilidad y mi nobleza, no me gusta que la gente lo vea. Normalmente la gente se hace la buena y es mala. Yo me hago la mala y creo que soy buena.



¿Qué es lo que haría flaquear a ‘Adri Vainilla’?

Me haces esa pregunta y siento que voy a llorar. Soy recontra sensible. Rollos de amor y de niños, me encantan. Cualquier cosa que podría pasarle a un niño, me muero. Yo quiero ser madre y tener un montón de hijos, pero en 50 años (risas). Tengo que hacer muchas cosas antes.



¿Cuál fue la situación de riesgo más peligrosa en la que estuviste?

Cuando era chibola, le enseñaba a unos niños que vendían caramelos a bailar capoeira. Un día me embriagué con ‘dos chatas de ron’, me fui a Barranco y me tiré al parque, ebria totalmente. Los chibolos, con la plata que habían hecho ese día, me llevaron a mi casa. Estaba inconsciente. Es una historia loca, arriesgada, pero muy bonita. Mi mamá quiso pagarles pero se fueron corriendo. Ella me lo contó todo. Le dijeron que lo habían hecho porque me querían.

¿Cómo eran tus relaciones? ¿Te han sido infiel?

Nunca he tenido algo fuerte en cuando infidelidad. Pero sí, mis relaciones eran muy tóxicas. Celos, locuras, alcohol, conciertos, locuras, locuras, locuras. Me he enamorado muy pocas veces. Cuando sentía que era algo fuerte al toque, ‘chau’.



¿Qué es lo que te ‘desencanta’ de un hombre?

La decepción. Darme cuenta de que realmente no era lo que pensaba. La inteligencia es lo más importante para mí. La inteligencia es igual que nobleza. Nadie es inteligente para hacer el mal, el mal destruye al mundo, no a ti mismo. Si alguien hace algo que me decepciona, ya me da asco. Por eso al toque me desenamoro.



¿Te gusta tomar la iniciativa o qué te conquisten?

Me gusta que tomen la iniciativa. Sentir que me ‘cazan’. Me gusta sentirme femenina y no estar detrás de los hombres. No le pido el teléfono a un pata, ni lo saco a bailar, soy bien convencional, aunque no lo crean.



¿Qué requisitos debe tener la persona qué te conquiste?

Soy muy ambiciosa, ese es mi problema. Tienen que ser artistas, pintores. Una persona inteligente y sensible. Tengo que darme cuenta que son buenos y muy familiares. Sobre todo que me protejan porque me expongo mucho.

A veces mucha gente piensa que trabajas bajo los efectos de alguna droga..

Nunca en mi vida he trabajado borracha, ni drogada, ni nada. No tengo nada contra las drogas, creo que todos deben probarlas. Sí tomo, porque me encanta el efecto. Seré loca, pero no irresponsable, en lo absoluto.



¿El ‘tamaño’ importa para Adri Vainilla?

Siempre importa, pero para mí, es más importa que sea una persona alta. Tengo que ‘sentirla’, definitivamente. Mientras la sienta, todo bien. El tamaño es más importante sobre todo por un tema visual, que pueda ‘impactarme’.



¿Alguna fantasía sexual?

Nunca he hecho un trío, no soy la chica del video. No porque me parezca mal solo que nunca he tenido la oportunidad y no es algo que esté buscando tampoco.



¿Con chicas?

He estado con chicas. He tenido dos novias. No creo que nadie sea 100% homosexual o 100% heterosexual, tal vez lo hayan. Soy una persona que cree que hay que probar de todo en la vida, cuando lo probé me gustó. Me gustó porque me enamoré. La sexualidad es muy compleja (...) no creo en las etiquetas. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Los gustos van cambiando y ahora lo tengo claro: prefiero los ‘pepinillos’ que las ‘flores’. No lo veo mal. Nunca lo he ocultado.

¿Y cuál es tu tipo?



Si hay una chica que me gusta, bienvenida sea. Siempre me gusta lo masculino, nunca estaría estar con una chica femenina porque yo me considero muy femenina, a pesar de que me vean loca. Físicamente me gusta una chica que parezca un chico. Soy muy coqueta pero soy inofensiva.



¿Hay algo que te falte experimentar en ese aspecto?

Soy mucho de fluir. Tengo muchas ganas de tener sexo pero no lo hago porque no soy un animal, puedo controlarme. Siempre hablo de sexo porque me encanta, estarías mal de la cabeza si no te gusta el sexo (...) siempre que conozco a alguien me lo imagino teniendo sexo, no porque quiera estar con él, solo lo imagino.