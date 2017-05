Adri Vainilla: Te sorprenderán las cosas que tiene en su cuarto la reportera de La Noche es Mía [VIDEO]

La reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, se realizó un reportaje donde cuenta más de ella y también se defiende de las duras críticas que recibió. El informe se produjo en su habitación.

Adri Vainilla hizo un repaso sobre su carrera, la joven contó que le gusta cantar, al menos hizo tres videoclips musicales que se pueden ver en YouTube. También le respondió a sus críticos que estudió filosofía y se graduó en la carrera de comunicaciones.

"Este es mi cuarto, mi cuarto es rosado. Una de las cosas que más me gusta hacer es escribir y si uno escribe tiene que leer", cuenta Adri Vainilla mientras presenta sus libros. Además, mostró carteles que ironizan al machismo y que están pegados al rededor de su cuarto.

💕 gracias a los nuevos seguidores 💕 Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 24 de May de 2017 a la(s) 10:06 PDT

Adri Vainilla también se refirió a las críticas que recibe por sus desnudos. La reportera mostró una colección de libros eróticos que tiene sobre una de las mesas de su cuarto.

"También me critican porque hago fotos calatas, que es una estrategia, yo hago fotos calatas desde hace mucho tiempo. Me encanta el erotismo, como verán aquí tengo mi colección de libros de cine erótico, desnudos, me encantan los desnudos", comenta Adri Vainilla.

Adri Vainilla también se burla de quienes dicen que muestra las siliconas. "Sería un poco gracioso que yo muestre las siliconas porque sería raro", dice la reportera, que en más de una ocasión ironiza sobre el tamaño pequeño de sus senos.