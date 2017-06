Adri Vainilla: Reportera de La Noche es Mía publica foto en la que sale completamente desnuda [VIDEO]

La polémica reportera de La Noche es Mía vuelve a hacer de las suyas en Instagram. Adri Vainilla publicó una foto en Instagram en la que aparece completamente desnuda. La imagen tiene más de 2.868 me gusta.

En la imagen, Adri Vainilla, a quien le fascina tomarse fotos de corte erótico, se tapa con los brazos parte de los senos. La foto es de cuerpo entero y para no restringir las reglas de Instagram, la guapa reportera pixelea su parte íntima.

"También me critican porque hago fotos calatas, que es una estrategia, yo hago fotos calatas desde hace mucho tiempo. Me encanta el erotismo, como verán aquí tengo mi colección de libros de cine erótico, desnudos, me encantan los desnudos", dijo Adri Vainilla en una entrevista que se hizo ella misma para La Noche es Mía.

Adri Vainilla continúa como reportera de La Noche es Mía, en su Instagram se ven varias fotos al lado de sus compañeros de trabajo. La joven cantante se siente bien de formar parte de este equipo y de poner el dedo en la herida, como dice una de las descripciones de su foto junto al conductor del mencionado espacio televisivo, Carlos Galdós.

#DomingosCochinos Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 4:08 PDT

💦 tan criticando, pero nadie me supera, estoy haciendo lo que esas p*tas quisieran.♪ #arnestop by @shopsandia 🍉 #DomingosCochinos Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 11:13 PDT