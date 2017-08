Adri Vainilla: Guty Carrera tilda de borracha y 'maleducada' a reportera de La Noche es Mía EN VIVO [VIDEO]

El pasado 19 de agosto se cumplieron 10 años de la discoteca 80 Divas, el modelo Guty Carrera fue el invitado en esta celebración. La reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, fue a cubrir el evento y entrevistó al ex chico reality, quien la tildó de borracha y maleducada.



Adri Vainilla bromeó acerca del tamaño del miembro viril de Guty Carrera y también le preguntó al modelo si es heteroflexible, es decir, "que atraca con chicos". El modelo indicó que era 100% heterosexual. "A mí me gustan las chicas, pero que no estén borrachas como tú", le dijo Carrera a Vainilla.



Guty Carrera también tildo de maleducada a Adri Vainilla. El hecho se produjo después de que la reportera le preguntará al modelo si es que el tamaño importa. El ex chico reality se quejó con el dueño del establecimiento, Chelin, "sabes que me encanta de toda tu gente, de ti, la educación, la educación que tienes tú y que tienen ellos y que lamentablemente no todos la tienen".



Al escuchar esta frase, Adri Vainilla indicó que hay gente que se hace la educada, pero no lo es. La reportera le dijo a Guty Carrera si estaba consciente de que es el hombre más guapo del Perú. "No creo ser perfecto, igual gracias por tus palabras", respondió el ex chico reality.

Tras la emisión del reportaje, Adri Vainilla y Carlos Galdós se burlaron de la reacción de Guty Carrera. La reportera acusó al ex chico reality de no tener cerebro, mientras que el conductor de La Noche es Mía puso en duda la sexualidad del modelo.



Carlos Galdós le llamtó la atención en tono irónico a Adri Vainilla. "Cómo le vas a preguntar de frente a un hombre heterosexual si es heteroflexible, Adriana, eso es una ofensa, eso es una falta de educación", indicó el conductor de La Noche es Mía.



El conductor de La Noche es Mía siguió burlándose de las respuestas de Guty Carrera. "No hay nadie más moral que este modelo, si yo le confiaría a alguien a mis familiares es al ex chico reality", dijo Carlos Galdós.



Al respecto, Adri Vainilla escribió en Instagram que se sentía mortificada sobre todo por el calificativo de borracha. "Yo nunca he trabajado borracha solo que tengo una forma de ser, tal vez inentendible para un cabeza de chorlito como tú. No cambien hasta que la vean y no opinen sin verla", escribió la reportera.

