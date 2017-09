Adri Vainilla: Reportera de La Noche es Mía pelea con mamacha y termina mostrando todo [VIDEO y FOTOS]

Las Mamachas del Ring visitaron el set de La Noche es Mía y fueron retadas por las integrantes femeninas del mencionado espacio televisivo. Como era de esperarse, las señitos ganaron. La que peor la paso en este enfrentamiento fue la reportera Adri Vainilla.



Adri Vainilla se enfrento a la señito Modesta. No paso ni un minuto y la reportera cayo al ring. La mamacha ni la tocaba, pero la cantante gritaba como si la estuvieran matando. Todo esto es parte del show de La Noche es Mía.



La señito ganó el enfrentamiento con Adri Vainilla, quien terminó mostrando todo al caerse al ring. La reportera usó una pollera y por esta razón, la falda le jugó una mala pasada al caer al suelo. Los fans de la joven se quedaron impresionados.



Adri Vainilla subió una imagen de su caída al ring, donde se le ve con la pollera levantada. "Ayer vi la mecha con la mamacha y pensé que estabas sin interior. Además hacían cambio e cámara para que no se vea. Estuvo bueno", se lee en uno de los comentarios del Instagram de la reportera.



Adri Vainilla no se hace paltas al publicar esta imagen porque a ella ama su cuerpo y es una mujer liberada de prejuicios respecto al desnudez. La reportera de La Noche es Mía suma 85,200 seguidores en Instagram.



Adri Vainilla