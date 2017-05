Adri Vainilla: Así responde cuando le dicen que es reportera de La Noche es Mía porque 'se calatea' [VIDEO] 

La reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, utilizó su Instagram para responder a las críticas de usuarios en redes sociales, quienes afirman que está en televisión porque se "calatea". La cantante acompaño su respuesta de una imagen en la que sus senos aparecen pixeleados.

La joven se refirió a quienes afirman que ella recurre a calatearse porque no tiene cerebro. Adri Vainilla los tildó de machistas, prejuicios y tercermundistas.

"No mamen. Me calateo porque me encanta. Las chicas inteligentes no tenemos por qué ser asexuadas", indicó Adri Vainilla. La publicación de la reportera de La Noche es Mía tiene más de 1.076 me gusta.

Adri Vainilla también explicó porque le gusta tomarse fotos donde aparece desnuda. "Yo me desnudo porque amo la sexualidad, si quieres ser un infeliz y obtuso prejuicioso y pensar como la mayoría equivocada y facilista de mí, es tu roche. A mí lo que me sobra es cerebro. En fin, no importa porque me están siguiendo", arremete la joven reportera.

El programa La Noche es Mía tiene nueva reportera. Se llama Adriana Cebrián y en el medio musical la conocen como Adri Vainilla. Ingresó aproximadamente hace dos semanas al espacio televisivo que conduce Carlos Galdós y ya destaca por su presencia.



Adri Vainilla destaca por su humor irreverente y por su manera de abordar temas sexuales en el programa sin ningún tipo de censura. Por ejemplo, en uno de los reportajes que realizó aborda a diferentes hombres para preguntarles cuántas veces piensan en sexo.



Esa misma libertad que tiene para moverse entre las cámaras y abordar a cualquiera para preguntarle sobre temas, que para muchos son considerados, tabúes, se refleja en sus fotos de Instagram. Adri Vainilla es una fanática de tomarse fotos en ropa interior.