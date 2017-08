Adri Vainilla: Así celebra reportera de La Noche es Mía el Día del Orgasmo Femenino [VIDEO y FOTOS]

El 8 de agosto de cada año se celebra el Día del Orgasmo Femenino, en el programa La Noche es Mía decidieron realizar un reportaje bastante particular sobre el tema. La reportera Adri Vainilla fue a Gamarra a preguntarle a diversas mujeres por sus orgasmos.



Adri Vainilla se mostró un poco triste porque la mayoría de mujeres decían no haber experimentado un orgasmo o peor aún no saber que es uno. Para la reportera esto demuestra que la sexualidad femenina aún es un tema tabú para muchos.



En La Noche es Mía decidieron celebrar este día invitando a las reporteras del programa a entrar a la cabina del placer, un espacio donde ellas fingían orgasmos. Adri Vainilla demostró tener talento para dramatizar sus momentos clímax de gozo.



Los seguidores de Adri Vainilla le comentan que se lució fingiendo orgasmos. La reportera demostró su capacidad para teatralizar cómo se siente cuando llega al punto máximo de una relación sexual. Mira aquí su reportaje y también su participación en el programa La Noche es Mía.

HOY A LAS 11PM EN EL CANAL 5 CELEBRARE CON XOANA Y CLAUDIA EL DIA DEL ORGASMO FEMENINO, ESPEREN A VERNOS JUNTAS! HOY ES IMPERDIBLE!!! Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 8:24 PDT

Adri Vainilla en el Día de Orgasmo Femenino