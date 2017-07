Adri Vainilla: Reportera de La Noche es Mía ama su trasero y lo demuestra así [VIDEO y FOTOS]

La polémica reportera de La Noche es Mía, Adri Vainilla, publica muchas fotos en Instagram donde luce su infartante figura. En más de una oportunidad, la joven ha dicho que es amante de los desnudos erótico y así lo demuestra en la mencionada red social.



A Adri Vainilla le gusta mucho mostrar el lunar que tienen en el trasero. La reportera de La Noche es Mía publica varias fotos en las cuales se luce en ropa interior. Sus seguidores en Instagram, más de 67 mil, elogian su figura.



En una entrevista que se realizó a ella misma, Adri Vainilla confesó su amor por los desnudos eróticos y también se dirigió a sus críticos. "También me critican porque hago fotos calatas, que es una estrategia, yo hago fotos calatas desde hace mucho tiempo. Me encanta el erotismo, como verán aquí tengo mi colección de libros de cine erótico, desnudos, me encantan los desnudos", dijo aquella vez.



Adri Vainilla se hizo conocida cuando ingresó a ser reportera de La Noche es Mía, la joven tenía una trayectoria más "underground" como cantante. Los reportajes de Adriana Cebrian son seguidos y aplaudidos por muchos. Mira aquí sus fotos.

