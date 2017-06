Las reporteras Adri Vainilla y Rosario Victorio tiene muchos fans en Instagram, quienes están rendidos a la belleza de ambas jóvenes. Ambas publican fotos muy sexys en redes sociales. La primera es reportera en La Noche es Mía y la segunda trabaja en el programa Beto a Saber.



Adri Vainilla es una declarada fan de las fotos eróticas, la cantante publica fotos de su cuerpo desnudo en Instagram. "También me critican porque hago fotos calatas, que es una estrategia, yo hago fotos calatas desde hace mucho tiempo. Me encanta el erotismo, como verán aquí tengo mi colección de libros de cine erótico, desnudos, me encantan los desnudos", dijo la joven en una entrevista.

Por su lado, Rosario Victorio, dijo que lleva en su alma algo de malcriada. La reportera de Beto a Saber indicó que decidió posar como malcriada de Trome porque se siente una chica coqueta y sexy.

Los reportajes en los que se especializa Adri Vainilla en La Noche es Mía son pintorescos y en su mayoría abordan temas de espectáculos y también de sexo. A la joven le gusta jugar mucho con el doble sentido y transgredir la cucufatería limeña.

Rosario Victorio empezó tocando los mismos temas que Adri Vainilla, en especial destacan sus reportajes a cómicos ambulantes. Actualmente en el programa Beto a Saber aborda temas de actualidad. Mira las fotos de las reporteras y decide tú quién es la más buena ;)

#DomingosCochinos Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 4:08 PDT

