Adri Vainilla: ¿Reportera de La Noche es Mía tiene video íntimo? Ella lo aclara así [VIDEO y FOTOS]

La reportera del programa La Noche es Mía, Adri Vainilla, publicó una peculiar foto de su Instagram. La imagen es de la página porno XVIDEOS, en ella aparece la cantante junto a un hombre ¿De qué se trata todo esto?



Adri Vainilla explica que desde hace dos años circula esa imagen en XVIDEOS, pero que no es ella quien aparece en el video. El usuario que publicó la grabación utiliza una imagen de uno de los cortometrajes que participó.



La reportera explica que lamenta desilusionar a la audiencia, pero la chica que aparece en el video no es ella. "Esa foto que ven ahí es de un corto que hice en el 2005, pero el contenido del video es otro", indica Adri Vainilla.



La cantante se vio obligada a hacer esta aclaración porque muchos de sus seguidores le preguntaban por el video. Adri Vainilla les jala las orejas por no saber reconocer las características de su cuerpo. "Ahora que todos ya saben que tengo un lunar, no es suficiente prueba para que me dejen de preguntar sobre esto", escribe la reportera.



Además, Adri Vainilla cuenta que nunca hizo un trío, ni nada parecido. El video de la página porno promociona un falso trío entre la reportera y dos amigos. "Sobre todo tengo mejores técnicas que esa tipa para hacer sexo oral. Para qué mentirles... Bueno, chau", aclara la reportera.







este video que rota hace miles de siglos en XVIDEOS, no soy yo. Lamento desilusionarlos. Esa foto que ven ahí es de un corto que hice en el 2005, pero el contenido del video es otro. Ahora que todos ya saben que tengo un lunar, no es suficiente prueba para que me dejen de preguntar sobre esto??? Además yo nunca he hecho un trío, ni una orgia, ni sexo anal. Y menos me haría un tatuaje en la espalda BAJA, pero sobre todo tengo mejores técnicas que esa tipa para hacer sexo oral. Para qué mentirles... Bueno, chau. Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 8:40 PDT