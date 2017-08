Aída Martínez: Novio de modelo se pone celoso de Rodney Pío y ¿la hace llorar? [VIDEO]

Aída Martínez paso un mal momento en la inauguración de su tienda de ropa, ‘El Baratillo’. Su enamorado Adolfo Carrasco le hizo una escena de celos al saber que se encontraba invitado Rodney Pío, su pareja de baile en el reality ‘Báilamelo todo’.



“Me sorprendió que Adolfo haya venido, porque me dijo que estaría ocupado, y se ha molestado por ver a Rodney aquí”, comentó la arequipeña, quien aclaró que Pío es un amigo. Adolfo Carrasco hizo su ingreso a la tienda cuando los reporteros molestaban sentimentalmente a Rodney con Aída Martínez.



Apenas ingresó a la tienda, Adolfo se puso en medio de Aída Martínez y Rodney Pío. A pesar de que la modelo y Pío bailan hace más de tres semanas, Adolfo Carrasco indicó que recién conocía a la expareja de Shirley Arica.



Adolfo Carrasco se mostró incómodo con la presencia de cámaras. Aída Martínez no sospechaba que iba a ir a la tienda. "Me he aparecido de sorpresa, yo no tengo que avisar", explicó en novio de la modelo.



Shirley Arica y Aída Martínez se reencontraron.

El novio de Aída Martínez decidió alejarse del evento, la modelo lo persiguió. Al parecer, Adolfo Carrasco se sentía muy mortificado por las bromas entre la modelo y Rodney Pío. La arequipeña se mostró llorosa tras el incidente.



Los reporteros del programa volvieron a preguntarle a Adolfo Carrasco si lo que le molestaba era la presencia de Rodney Pío. El piloto no aguantó más e indicó que se sentía incómodo y molesto por la cercanía entre la expareja de Shirley Arica y la arequipeña.



Por su lado, Rodney Pío indicó que no se sentía culpable y que sólo tenía una amistad con Aída Martínez. "Todo lo tomo deportivamente, profesionalemnte, supongo que le habrá hablado a su enamorado", explicó la expareja de Shirley Arica.



Aída Martínez se muestra sorprendida por la actitud de Adolfo Carrasco. “Me parece un chico lindo, pero es muy respetuoso conmigo. En el baile todo puede suceder, porque es parte del show. Y mi novio lo sabe, no entiendo su molestia”, acotó para Trome.pe