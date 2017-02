Aída Martínez revela que tuvo romance con conocida participante de Esto es Guerra [VIDEOS y FOTOS]

La modelo Aída Martínez fue invitada al programa de Cuéntamelo Todo, en el espacio televisivo la joven reveló que tuvo una relación con la ex participante de Esto es Guerra, Katty García. Hasta el momento sólo se sabía que ambas modelos habían intimado pero no que tuvieron una relación.



Fue en la secuencia del 'cordel amoroso', la modelo Aída Martínez colgó la foto de Katty García como una de las parejas que habían marcado su vida.



Cuando los conductores le preguntaron acerca de su relación con Katty García, Aída Martinez no tuvo reparos en admitir que la exguerrera formó parte de sus parejas y fue algo más que un encuentro casual.

En 2016, Aída Martínez contó en 'El Valor de la Verdad' que se acostó con Katty García el mismo día en que ocurrió aquel episodio en que Lucho Cuéllar, entonces pareja de la 'churrita', se orinó en la cama de la bailarina.



Además, fue el mismo día que Katty García y Aída Martínez se tomaron la foto en la que ambas aparecen desnudas sobre una cama y desataron furor en redes sociales.



Por su lado, Katty García manifestó sentada en 'El Valor de la Verdad' que Lucho Cuéllar se orinó en su cama luego de emborracharse con unas botellas de pisco de su papá.