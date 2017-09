Aída Martínez: "Shirley Arica manipula a Rodney Pío" [VIDEO]

Aída Martínez aseguró que Shirley Arica manipula a su esposo Rodney Pío con su hija.



¿Rodney te comentó que está llevando la ‘fiesta en paz’ con Shirley?

Sí. Ya está en mejores términos con la ‘chata’, bien por él, pero no sé si el hecho de que se hayan visto lo ha ‘descuadrado’ o no. Siento que Shirley le ha ‘movido el piso’.



¿Crees que retomen su relación?

A veces pienso que sí, porque Shirley hasta el final le decía que necesitaba verlo, besarlo y tocarlo.



¿Consideras que lo manipula con su hija?

Obviamente. La mayoría de mujeres utilizan esas tácticas. Manipulan para que los padres se sientan mal y quieran regresar.

Rodney dijo que si estuvieras soltera, podría pasar algo contigo...

Él me parece un chico guapo, si estoy soltera puede pasar de todo, pero no estoy soltera. (L.Gamarra)