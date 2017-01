Aída Martínez: "Si Shirley Arica no triunfó en su tiempo y se quedó donde está, es por algo"

Por: Bety Paashanasi



Aída Martínez calificó de irresponsable a Shirley Arica por no asumir con madurez los trabajos que se le presentan y por su reciente comportamiento con un vigilante en el sur.

“Traté de relanzar con Shirley Arica el grupo ‘Las justicieras’, pero no se pudo. Ahora solo veo por mí, soy una deportista profesional, no puedo manchar mi imagen trabajando con gente irresponsable porque yo no soy así”, dijo Aída Martínez.

“Si ella no triunfó en su tiempo y se quedó donde está, es por algo. No deseo estancarme y me gustaría que crezca como persona para que logre sus objetivos”, comentó Aída Martínez.