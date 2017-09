Álamo Pérez Luna: "Estoy saliendo con alguien" [VIDEO]

El periodista Álamo Pérez Luna desmintió que le esté ‘tirando maicito’ a la modelo Lizeth Bendecida, tal como lo aseguró Antonio Tafur.



“No es verdad lo que ha dicho (Tafur), porque no le mando mensajes a Lizeth, para nada”, comentó Álamo Pérez Luna.



¿No la estás enamorando?

No, porque en estos momentos estoy saliendo con alguien. No tengo pareja, pero estamos saliendo desde hace un par de semanas y es una chica un poco mayor.



¿Es del medio?

Es ligeramente relacionada con el medio. Si todo prospera, me imagino que ya se enterarán. Estoy muy tranquilo, en otro momento de mi vida y de mi carrera. (L.Gamarra)

