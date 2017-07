¿Aldo Miyashiro y Érika Villalobos renovarán sus votos? [VIDEO]

El conductor de ‘La banda del Chino’, Aldo Miyashiro, comentó que prefiere afianzar su matrimonio viajando con su esposa Érika Villalobos, antes de volver a casarse y renovar sus votos.



“Cuando estuve bailando en ‘El gran show’ le pedí a Érika Villalobos que se vuelva a casar conmigo, pero no se ha dado. Una vez casi lo hacemos en Las Vegas, pero nos desanimamos. Preferimos gastar el dinero viajando antes que en una ‘chupeta’”, señaló Aldo Miyashiro.



Por otro lado, Aldo Miyashiro comentó que lleva 9 años al frente de un programa diario, pero no se siente ni líder de opinión ni periodista.



“El verdadero hombre de prensa va detrás de la noticia, de la primicia y quiere estar en el lugar de los hechos; pero yo no. Me gusta comentar lo que pienso, me interesa que mis invitados se vayan felices de la entrevista y no les hago preguntas incómodas”, agregó Aldo Miyashiro, quien el 10 de agosto estrenará su película ‘Once machos’.

