La modelo Alejandra Baigorria sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que su futuro en televisión podría verse opacado por un sueño que tiene pendiente por cumplir.

Alejandra Baigorria complementará sus conocimientos en modas estudiando en el Madrid School of Marketing de España, donde ganó una beca.

Al recibir el reconocimiento, Alejandra Baigorria se mostró emocionada y agradeció a los representantes de la institución de modas por el apoyo.

“De verdad que es un sueño que siempre tuve. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de modas. Yo he estudiado Administración, por temas de tiempo y de trabajo no he podido, pero es una gran alegría para mí”, dijo la rubia.

En las redes sociales, sus seguidores se preguntaron si Alejandra Baigorria deberá alejarse de la televisión para enfocarse de lleno a sus estudios.

Si bien Alejandra Baigorrria no se ha pronunciado al respecto, la rubia cierra con buen pie el año, luego de haber puesto fin a su relación amorosa con Guty Carrera.