Alejandra Baigorria denunciará a Bruno Rocha por decir que fue infiel [VIDEO]

La modelo Alejandra Baigorria adelantó que tomará medidas legales en contra de Bruno Rocha, luego que este confirmó que tuvo un ‘affaire’ con la ‘guerrera’ cuando ella era pareja de Guty Carrera.



¿Te incomoda que hablen de ti y califiquen de ‘infiel’?

Es parte de ser un personaje público, olvídate, ya me da risa. En realidad, tonterías no respondo, que sigan hablando, no me importa. Tomo las cosas de quien viene.



Entonces, ¿tomarás medidas legales en contra de Bruno?

Pero por supuesto, claro que sí.



Bruno comentó que no tiene miedo a que le envíes alguna carta notarial y espera que digas la verdad...

Bueno, lo tendrá que reafirmar con su carta notarial. Debe tener pruebas, pero ya no hablaré más del tema. Haré las cosas como se tienen que hacer, mis abogados van a mandar lo que tienen que mandar y punto. Se acabó, para mí es un tema cerrado y no me importa lo que digan.



Guty se sigue refiriendo a ti...

Él también tendrá que responder ante eso (acusación de infidelidad), pero no a mí, sino al Poder Judicial.



Después de lo que dijo Bruno, Guty aseguró que ya nada le sorprende sobre tu persona...

Qué te puedo decir, no hablo de él.

