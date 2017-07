Alejandra Baigorria: Joven la tilda de "candy" y chica reality la enfrenta con todo [VIDEO y FOTOS]

En Boca de Todos estrenó nuevo segmento, "En su cara pelada", el cual consiste enfrentar a cualquier transeúnte con figuras de la televisión. Esta vez una joven decidió decir todo lo que pensaba sobre Alejandra Baigorria.



La participante de Esto es Guerra escuchaba todo lo que decía la joven desde una camioneta. La transeúnte tildó a Alejandra Baigorria de Blanca Nieves peruana porque estuvo con un enanito en referencia Mario Hart.



La joven siguió con los ataques contra Alejandra Baigorria. "Parecía buena chica, pero no se qué tendrá Korina que no tenga ella que Mario Hart prefirió casarse con Korina a los dos meses", indicó la joven.



Lo peor llegó al final cuando la joven tildó a Alejandra Baigorria de Candy, eso sí que no lo soportó la chica reality se bajó del camión para enfrentarla. El momento se volvió tenso y la modelo terminó diciendo que la joven es machista.

Alejandra Baigorria se enfrenta contra chica