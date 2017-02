Alejandra Baigorria: Carlos Cacho asegura que ella le asusta [VIDEO]

Carlos Cacho aseguró que la modelo Alejandra Baigorria necesita ayuda profesional, pues dijo que no es normal que llore por todas sus exparejas, tal como lo hizo recientemente por Ernesto Jiménez.



“Ahí hay un desorden de algo. Me da miedo y no me parece normal... Cada vez que la veo, está llorando, ya parece la actriz Adela Noriega, la de las telenovelas. Me preocupa, me asusta, porque siento que algo le está pasando y no se dan cuenta de que tiene un problema emocional”, sostuvo Carlos Cacho.



¿Crees que necesita ayuda profesional?

Me parece que hay un tema que atender, pero de manera profesional, porque llora por todos los chicos con quienes ha estado...



De otro lado, ¿sabías que Christian Domínguez dijo que le gustaría casarse con la bailarina Isabel?

¡Cómo se va a casar!, primero tiene que divorciarse de las dos veces anteriores. Este muchacho se ha casado en dos ocasiones, cree que casarse es como cortarse el cabello. No sé cuál será su pensamiento, pero creo que le gusta ponerse el terno y sentirse elegante.



¿Cuánto tiempo le das a su relación?

Espero, por la salud mental de todos, que funcione. Hay que entenderlo, a él (Christian) le gustan varias. No sé qué pensará, pero su ‘floro’ todavía paga y le ‘funca’ (funciona).

Alejandra Baigorria llora desconsolada por Ernesto Jiménez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.