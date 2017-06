Alejandra Baigorria y 'Coto’ Hernández responden a rumores de que son 'salientes'

Alejandra Baigorria aclaró que ‘Coto’ Hernández es solo su amigo y que las fotos que salieron publicadas en una revista fueron parte de una reunión de ‘patas’.

“No he salido nunca sola con ‘Coto’ Hernández. Esa fue una reunión de amigos. Me parece un buen chico, pero hasta ahora no hay un hombre que me deslumbre y diga ‘sí, estoy saliendo con él’... yo quiero que no mienta, que sea decidido y sepa lo que desea en la vida”, dijo Alejandra Baigorria.

Por su parte, ‘Coto’ Hernández manifestó que admira a Alejandra Baigorria por ser una mujer emprendedora y de buenos sentimientos.



“Ella es mi amiga desde hace mucho tiempo. Le tengo un cariño bonito. La admiro por ser una mujer trabajadora y, sobre todo, de buenos sentimientos”, dijo ‘Coto’ Hernández, quien pidió que lo salven de sentencia en ‘El Gran Show’ votando por la opción 15.