Alejandra Baigorria mantuvo una relación de cuatro años con Mario Hart. Debido a eso, la rubia le tomó mucho cariño a toda la familia del piloto, incluyendo a su padre, Mario Hart Potestá. Ahora, la participante de Esto Es Guerra le da su respaldo luego que se difundieran unos mensajes del papá pidiendo a Migraciones que bote a Krayg Peña.

La rubia señala que el papá de Mario Hart siempre fue una persona correcta y que le dio muchos consejos mientras mantuvo una relación con el piloto. Alejandra Baigorria comentó que siempre se mostró como un padre preocupado.

"Lo conozco desde hace muchísimos años, como a toda su familia. Tengo el mejor concepto de ellos. Siempre fue una familia correcta, siempre fue correcto. Me daba buenos consejos y me ayudaba en lo que podía. Se preocupa mucho por su hijo. Esa es la percepción que yo tengo de él", declaró Alejandra Baigorria.

Pero eso no fue todo. La expareja de Mario Hart comentó que el lamentable pedido de su exsuegro al Superintendente de Migraciones debe tener algo más. Para Alejandra Baigorria, la historia no está completa y eventuamente Mario Hart Potestá hará una aclaración de lo sucedido.

Alejandra Baigorria defiende al papá de Mario Hart

"Estoy segura que en algún momento habrá una aclaración. De repente no es como la gente lo está tomando. Si metió la pata o ha cometido algún error fue por ayudar a la novia de su hijo. No creo que haya una mala intención. Prefiero no opinar del tema pero si me preguntas él es un hombre correcto, que ama a sus hijos y un buen papá. Conmigo siempre fue buena persona", declaró Alejandra Baigorria

Por otro lado, la participante de Esto Es Guerra considera que Korina Rivadeneira está mal asesorada por sus abogados. Para Alejandra Baigorria, la situación de la venezolana está peor que nunca.

"Para mí el error lo han tenido los abogados. La posición de Korina no está bien, tampoco digo que la posición de Migraciones esté bien, pero siento que los abogados no cumplen un buen papel. La están perjudicando", dijo Alejandra Baigorria.

Papá de piloto pidió que boten a Krayg Peña

