Alejandra Baigorria sobre Ernesto Jimenez: "Somos más que amigos"

Dispuesta a despejar todo tipo de rumores, Alejandra Baigorria dio detalles sobre el tipo de relación que mantiene con Ernesto Jiménez, el ahora conductor de 'Amor de Verano'.

Luego de que los ampayaran supuestamente dándose besos, Alejandra Baigorria comentó que irá a paso lento con Ernesto Jiménez.

El tiempo parece que se ha convertido en aliado de las nuevas parejitas de Chollywood. Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez siguen asistiendo a eventos juntos y no ocultan la química que existe entre ellos.

"Nos divertimos mucho cuando salimos. Somos más que amigos y eso está claro. Nos queremos mucho, no sabría cómo llamar a esto, prefiero no ponerle título. Nosotros no estamos pensando si vamos a ser enamorados o cuánto tiempo tiene que pasar para serlo. Si funciona bien, sino no", dijo Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez asistieron juntos a la alfombra roja del Avant Premiere XXX Reactivado, cinta protagonizada por Vin Diesel que ya se encuentra en todos los cines.

Alejandra Baigorria se suma al elenco de panelistas de ‘Cuéntamelo todo’, que saldrá al aire el próximo lunes 23, por ATV en reemplazo de ‘Hola a todos’.