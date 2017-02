Alejandra Baigorria ´friendzono' así a Ernesto Jiménez por San Valentín [VIDEO y FOTOS]

La noticia más leída por los friendzonados del Perú. La participante de Esto es Guerra Alejandra Baigorria se refirió a sus 'saliditas' con el panelista de Espectáculos, Ernesto Jiménez. Al parecer, la rubia habría friendzonado a Jiménez.



“Somos amigos, hemos salidos, pero nunca nos han visto ni de la mano. A veces las cosas son mejor como tienen que estar. Él está tranquilo, yo también. La amistad no se ha malogrado. Es algo que no se va a romper nunca, lo adoro y él me adora”, dijo Alejandra Baigorria a América Espectáculos.



Sí, exacto, lo friendozono. Desde hace varias semanas se venía especulando sobre un posible romance entre Alejandra Baigorria y Ernesto Jiménez, ambos informaron que estaban intentando ser algo más que amigos.

Al ser consultado sobre esta decisión, Ernesto Jimenéz no quiso pronunciarse sobre el tema. Hasta que la insistencia de los panelistas de Espectáculos hizo que Jimenéz hablará sobre la decisión de continuar como amigos con Alejandra Baigorria.



"En un momento dijimos que podría convertirse en algo más, pero lo volvimos a hablar y vimos que no fluyo, nos confundimos. Hemos quedado como buenos amigos y es lo que siempre vamos a hacer", explicó Ernesto Jimenéz.



Alejandra Baigorria empezará su vida de soltera participando en la secuencia ‘The choice’ de ‘En boca de todos’. En este espacio buscará nueva pareja tras friendzonar a Ernesto Jiménez.