Alejandra Baigorria: "Ya llegará el galán" [VIDEO]

Alejandra Baigorria aclaró que por el momento se encuentra soltera y espera seguir así por un buen tiempo más.



“Piensan que porque salgo a la esquina, me cruzo con alguien, ya estoy enamorada de esa persona. En realidad, mientras no salga a decir o me vean de la mano con alguien, significa que estoy soltera. Yo estoy tranquila, no le hago ningún daño a nadie. Me dedico a mi familia. Ya llegará el galán. Que sea pública no significa que no pueda tener amigos. Hago mi vida normal como una chica de 28 años”, dijo la ‘Gringa de Gamarra’.



Al ser consultada si le gustaría ver a Isabel Acevedo en ‘Esto es guerra’, ‘Ale’ afirmó que preferiría a Karla Tarazona, porque tiene mejor cuerpo.



“Preferiría a Karla entrena y está regia”, aseguró. (J.V.)

Alejandra Baigorria se refirió a Isabel Acevedo