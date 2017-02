Alejandra Baigorria ¿le fue infiel a Guty con este exchico reality? [VIDEO]

La relación entre Alejandra Baigorria y Guty Carrera parecía una de las más estables de Chollywood. Sin embargo, todos sabemos ahora que nada era lo que parecía: la rubia anunció su separación y luego, denunció al 'Potro' por maltrato psicológico.

Ambos ahora tienen un proceso judicial en marcha. Guty Carrera no puede referirse a Alejandra Baigorria en ningún medio de comunicación y debe estar a 300 metros alejado de la participante de Esto Es Guerra.

Tras la separación, Alejandra Baigorria contó que la relación con Guty Carrera en un inicio era estable y bonita llena de detalles. Sin embargo, poco a poco el 'Potro' no quería que se junte con otras figuras de reality porque no eran 'personas inteligentes'.

Ahora, Stephanie Valenzuela contó en el programa 'Cuéntamelo Todo' que Alejandra Baigorria no se habría portado tan bien cuando era pareja de Guty Carrera y dejó entrever que le habría sacado la vuelta con un exchico reality ¿De quién se trata?

Stephanie Valenzuela dijo que Bruno Rocha y Alejandra Baigorria habían tenido un affaire cuando la rubia ya estaba en una relación con Guty Carrera. Cuando intentó que el 'Potro' contara su verdad, el modelo indicó que por orden judicial no puede hacerlo pero señaló que él sabía muchas cosas.

¿Qué dice Alejandra Baigorria ante esta fuerte declaración de Stephanie Valenzuela? "Yo no tengo por qué hablar de cosas tontas. Yo creo que pueden hablar lo que quieran y la gente me conoce y es suficiente. No tengo tiempo de estar mirando de ver lo que hacen".

