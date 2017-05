Alejandra Baigorria llora por escándalo de agresión de su hermano y amenaza con esto [VIDEO]

Alejandra Baigorria se quiebra. La participante de Esto Es Guerra lamentó la situación que está viviendo su hermano Sergio Baigorria, quien protagonizó un escándalo de agresión en Punta Hermosa con una mujer llamada Milagros Villar, su presunta pareja.

Según el informe de Amor Amor Amor, los vecinos denunciaron la situación pues en varias ocasiones el hermano de Alejandra Baigorria y la mujer se enfrascaban en fuertes discusiones que habrían llegado a los golpes durante altas horas de la madrugada.

Ante esto, Alejandra Baigorria se pronunció al respecto y con la voz quebrada señaló que su hermano cometió un error pero ella estaba dándole una nueva oportunidad. Además aclaró que Sergio Baigorria fue el agredido.

Sergio Baigorria protagoniza brutal escándalo de agresión

"Es mi hermano que, definitivamente ha cometido errores sí, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a él se le está dando, se la estoy dando yo. Lo estoy ayudando (...) pero es injusto que saquen eso. Encima que él ha sido el agredido ahí", declaró Alejandra Baigorria a América Espectáculos.

La participante de Esto Es Guerra comentó que esta vez sí va a tomar acciones legales por meterse con su familia. Alejandra Baigorria manifestó que ella decidió ser pública pero no su familia.

"Esta vez sí voy a tomar medidas. Si fuera contra mí, la verdad no me importa, yo me la banco, yo elegí ser pública. Pero con mi familia no. Y creo que muchas personas me entienden y estas cosas pasan en todas las familias de nivel económico alto y bajo", declaró Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria llora por su hermano

