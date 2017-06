Alejandra Baigorria defiende a su mamá como vendedora ambulante en Gamarra: "No tiene nada de malo" [VIDEO]

La mamá de Alejandra Baigorria llamó la atención de muchos cuando fue captada vendiendo ropa en la vía pública en Gamarra. Verónica Alcalá remataba prendas de la tienda de su hija en la calle, como muchos ambulantes del emporio comercial

Sin embargo, lo que muchos criticaron no fue el hecho de la venta de la mamá de Alejandra Baigorria, sino de hacerlo en la calle como ambulante, pues se trata de comercio ilegal. Por eso los agentes del serenazgo de La Victoria desalojan a todos aquellos que lo hacen tal como se vio en el video de Amor Amor Amor.

Ante esto, Alejandra Baigorria defendió a su mamá Verónica Alcalá. La participante de Esto Es Guerra señaló que ella en ningún momento causó problemas en la calle. Indicó también que cuando serenazgo le pidió retirarse, ella lo hizo inmediatamente.

"Salió a vender. Estoy orgullosísima de ella. Es la mejor mami, trabaja conmigo ¿Qué problema hay? No sé. Las redes sociales nos apoyan al 100%. Han dicho que el reportaje que han hecho es recontra desatinado. En realidad no hay nada de malo. Mi mamá ha estado vendiendo como toda la cuadra de Gamarra. Le dijeron: 'retírate' y mi mamá cogió sus cosas y se fue como una persona normal"

Para Alejandra Baigorria, que su mamá Verónica Alcalá haya salido a las calles a vender prendas de vestir, no tiene nada de malo. Según la chica reality, todos los comerciantes salen a partir de las 6 de la tarde a vender en la vía pública.

"No tiene nada de malo. El trabajo dignifica y me siento orgullosísima de mi mamá. La quiero un montón. Ella trabaja para mí y soy la más feliz porque es la mejor vendedora y creo que ha tenido el coraje de salir y no tiene por qué sentir vergüenza de vender sus cosas", declaró Alejandra Baigorria.

Además, la participante de Esto Es Guerra aseguró que Latina tiene algo en su contra y por eso cuando no tienen algo qué sacar sobre su vida personal, buscan a su familia. Además, denunció que Amor Amor Amor ahora compra videos para armar sus informes.

"Es algo personal contra mí. Como no tienen nada que sacarme a mí, y ese canal tiene algo contra mí, ataca a lo que es más fácil. Y como está haciendo negocio vendiendo videos, la gente graba cualquier cosa", dijo Alejandra Baigorria sobre Latina.

