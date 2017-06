Alejandra Baigorria no dice nada sobre piropos de Guty Carrera a Melissa Loza [VIDEO]

Alejandra Baigorria evitó referirse a los piropos que le manda Guty Carrera a su expareja, la modelo Melissa Loza.



“Qué te puedo decir, yo estoy supertranquila, a pesar de eso no le guardo rencor. El proceso legal continúa y será lo que Dios quiera. Cada uno sabe cómo actuó y yo no le tengo rencor a nadie. No sé si regresarán, eso habría que preguntarle a Melissa”, dijo Alejandra Baigorria, quien asistirá a ‘Juntos en Concierto IX’, este 8 de julio en el Estadio Nacional.





Asimismo, saludó la relación que tiene su amigo Ernesto Jiménez.

“Ella (Alexandra Ventura) es una buena chica y ojalá que lleguen a más. Me gustaría mucho porque tengo el mejor concepto de ambos, hacen un bonita pareja”, precisó Alejandra Baigorria. (J.V)