Alejandra Baigorria: Carla Barzotti le recuerda en vivo su peor error [VIDEO]

La tranquilidad no parece llegar a la vida de Alejandra Baigorria. La participante de Esto Es Guerra tiene una nueva detractora en el mundo de Chollywood. ¿De quién se trata? Pues de Carla Barzotti.

La actriz de 46 años dejó por los suelos a Alejandra Baigorria y la calificó de 'desequilibrada' por estar con varios chicos realities tras su paso por la televisión. Además, Carla Barzotti le aconsejó a la rubia 'apechugar'

“La chica está desequilibrada, tiene muchos problemas. En el caso de Mario (Hart) y Pancho (Rodríguez) actuó fatal, cometió una traición. Además, se victimiza, siempre aparece llorando y no asume sus actos, si te equivocas, ‘apechuga’. Ella no sabe estar sola, termina con uno y empieza con otro... dale un descanso”, dijo Carla Barzotti sobre Alejandra Baigorria en 'Espectáculos'.

Ante esto, Alejandra Baigorria le respondió a Carla Barzotti y señaló que tomaba su opinión de quien venía y no le interesaba lo que la gente opinaba de ella.

"Lo tomo de quien viene. A veces uno se mira al espejo y habla de sí misma. Yo no tengo nada que decirle a nadie. Seguro de este tema va a salir ella y muchísimos más y pueden opinar lo que quieran. Cada uno tiene su opinión y se respeta pero que me afecte, que me importe, no", dijo Alejandra Baigorria en América Espectáculos.

Carla Barzotti no se quedó callada y decidió responderle sin filtros a Alejandra Baigorria haciéndole recordar todos sus errores en TV. Sin embargo, la actriz mencionó quizá el peor error de la rubia.

Carla Barzotti le recuerda lo peor a Alejandra Baigorria

"Alejandra es capaz de generar violencia queriendo mandar a violar a una mujer", dijo muy segura Carla Barzotti. Ante esta declaración, todo el panel de 'Espectáculos' se quedó en silencio.

¿A qué se refería Carla Barzotti? Recordemos que hace algún tiempo, Guty Carrera mostró una conversación que mantuvo con Alejandra Baigorria cuando Jenny Kume reveló que el 'Potro' le había sido infiel a la rubia con ella.

Cunado salió la noticia, Alejandra Baigorria le mandó mensajes por Whatsapp a su entonces pareja mostrando su ira por las declaraciones de Jenny Kume diciendo que llamaría a la televisión para desmentir todo y en ese momento, ella dijo que podía mandar a violar y matar a la 'Castigadora'

Guty Carrera muestra el peor lado de Alejandra Baigorria

¿Cómo responderá Alejandra Baigorria a este nuevo ataque de Carla Barzotti? La rubia trata de hacer oídos sordos a todos los comentarios negativos pero cada vez es más difícil para rubia. ¿En qué terminará todo?

